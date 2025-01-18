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Спорт

Элина Свитолина и Ига Швентек вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 18 января 2025 г., 14:08 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 14:12
Элина Свитолина и Ига Швентек вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
AP Photo/Vincent Thian

В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии украинка Элина Свитолина победила четвертую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини 2:6, 6:4, 6:0.

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла бразильянку Майю Хаддад 6:4, 6:2. Украинка Даяна Ястремская проиграла Елене Рыбакиной (Казахстан) 3:6, 4:6.

Россиянка Дарья Касаткина одолела Юлию Путинцеву (Казахстан) 7:5, 6:1.

Вторая ракетка мира полька Ига Швентек разгромила британку Эмму Радукану 6:1, 6:0.

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