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Спорт

Уроженка Киева установила рекорд Открытого чемпионата Австралии

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 18 января 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 10:57
Уроженка Киева установила рекорд Открытого чемпионата Австралии
AP Photo/Vincent Thian

Немецкая теннисистка Ева Лис (уроженка Киева) в матче третьего раунда Открытого чемпионата Австралии победила румынку Жаклин Кристиан 4:6, 6:3, 6:3.

Она стала первым лаки-лузером, которому удалось выйти в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии.

Ева Лис проиграла в финале квалификации, но попала в основную сетку турнира из-за снятия Анны Калинской.

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