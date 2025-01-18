Уроженка Киева установила рекорд Открытого чемпионата Австралии
время публикации: 18 января 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 10:57
Немецкая теннисистка Ева Лис (уроженка Киева) в матче третьего раунда Открытого чемпионата Австралии победила румынку Жаклин Кристиан 4:6, 6:3, 6:3.
Она стала первым лаки-лузером, которому удалось выйти в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии.
Ева Лис проиграла в финале квалификации, но попала в основную сетку турнира из-за снятия Анны Калинской.
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