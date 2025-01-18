Уроженка Киева установила рекорд Открытого чемпионата Австралии

Немецкая теннисистка Ева Лис (уроженка Киева) в матче третьего раунда Открытого чемпионата Австралии победила румынку Жаклин Кристиан 4:6, 6:3, 6:3.

Она стала первым лаки-лузером, которому удалось выйти в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии.

Ева Лис проиграла в финале квалификации, но попала в основную сетку турнира из-за снятия Анны Калинской.