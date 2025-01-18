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Янник Синнер вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии

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время публикации: 18 января 2025 г., 13:21 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 13:28
Янник Синнер вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии победил американца Маркоса Гирона 6:3, 6:4, 6:2.

Американец Бен Шелтон обыграл итальянца Лоренцо Музетти 6:3, 3:6, 6:4, 7:6. Итальянец Лоренцо Сонего одолел венгра Фабиана Марожана 6:7, 7:6, 6:1, 6:2.

Австралиец Алекс де Минор победил аргентинца Франсиско Черундоло 5:7, 7:6, 6:3, 6:3.Француз Гаэль Монфис одержал волевую победу над четвертой ракеткой мира американцем Фрицем Тейлором 3:6, 7:5, 7:6, 6:4.

20-летний американец Алекс Михельсен победил россиянина Карена Хачанова 6:3, 7:6, 6:2.

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