От рака умер известный футболист

17 июля на 39-м году жизни умер знаменитый футболист (американский футбол) Брайан Браман, сообщает ВВС.

Причина смерти - агрессивная форма рака.

В 2018 году он стал победителем Супербоула в составе "Филадельфия Иглз".

Лайнбекер также выступал за команды "ХЬюстон Тексанс" и "Нью-Орлеан Сейнтз".