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Спорт

От рака умер известный футболист

Знаменитые спортсмены
Американский футбол
время публикации: 18 июля 2025 г., 16:50 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 16:50
От рака умер известный футболист
AP Photo/Chris Szagola, file

17 июля на 39-м году жизни умер знаменитый футболист (американский футбол) Брайан Браман, сообщает ВВС.

Причина смерти - агрессивная форма рака.

В 2018 году он стал победителем Супербоула в составе "Филадельфия Иглз".

Лайнбекер также выступал за команды "ХЬюстон Тексанс" и "Нью-Орлеан Сейнтз".

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