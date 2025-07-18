От рака умер известный футболист
время публикации: 18 июля 2025 г., 16:50 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 16:50
17 июля на 39-м году жизни умер знаменитый футболист (американский футбол) Брайан Браман, сообщает ВВС.
Причина смерти - агрессивная форма рака.
В 2018 году он стал победителем Супербоула в составе "Филадельфия Иглз".
Лайнбекер также выступал за команды "ХЬюстон Тексанс" и "Нью-Орлеан Сейнтз".
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