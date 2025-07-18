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Чемпионат Европы по футболу. Англичанки победили шведок в серии пенальти

Футбол
время публикации: 18 июля 2025 г., 08:04 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 08:04
Чемпионат Европы по футболу. Англичанки победили шведок в серии пенальти
AP Photo/Alessandra Tarantino

Определилась первая полуфинальная пара женского чемпионата Европы по футболу, который проходит в Швейцарии.

В первом полуфинале сыграют сборные Англии и Италии. Матч состоится 22 июля.

Англичанки в серии послематчевых пенальти победили шведок 3:2.

Счет основного времени 2:2.

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