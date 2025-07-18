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Лига Европы. "Партизан" в серии пенальти проиграл киприотам

Футбол
время публикации: 18 июля 2025 г., 07:25 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 07:25
Лига Европы. "Партизан" в серии пенальти проиграл киприотам
AP Photo/Darko Vojinovic

Во второй отборочный раунд Лиги Европы вышел АЕК (Ларнака).

Киприоты в серии послематчевых пенальти победили белградский "Партизан" 6:5.

В основное время матча сербы победили 1:0, в дополнительное 2:1.

В первой игре победил АЕК 1:0.

На 69-й минуте матча 19-летний Огнен Угрешич открыл счет.

На 104-й минуте бывший полузащитник "Жироны" Пере Понс сравнял счет 1:1.

На 118-й минут е забил 19-летний Душан Йованович.

В серии послематчевых пенальти Бибрас Натхо забил.

У "Партизана" пенальти не реализовали 19-летний Милан Роганович, бывший нападающий "Лиона" Альдо Калулу и 18-летний Богдан Костич.

У киприотов пенальти не забили бывший полузащитник "Сараево" и "Актюбе" Хрвое Миличевич и Йерсон Чакон.

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