Лига Европы. "Партизан" в серии пенальти проиграл киприотам
время публикации: 18 июля 2025 г., 07:25 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 07:25
Во второй отборочный раунд Лиги Европы вышел АЕК (Ларнака).
Киприоты в серии послематчевых пенальти победили белградский "Партизан" 6:5.
В основное время матча сербы победили 1:0, в дополнительное 2:1.
В первой игре победил АЕК 1:0.
На 69-й минуте матча 19-летний Огнен Угрешич открыл счет.
На 104-й минуте бывший полузащитник "Жироны" Пере Понс сравнял счет 1:1.
На 118-й минут е забил 19-летний Душан Йованович.
В серии послематчевых пенальти Бибрас Натхо забил.
У "Партизана" пенальти не реализовали 19-летний Милан Роганович, бывший нападающий "Лиона" Альдо Калулу и 18-летний Богдан Костич.
У киприотов пенальти не забили бывший полузащитник "Сараево" и "Актюбе" Хрвое Миличевич и Йерсон Чакон.
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