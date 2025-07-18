Чемпионат Европы по лакроссу. В финале встретятся сборные Италии и Израиля

В финале чемпионата Европы по лакроссу, который проходит во Вроцлаве, встретятся сборные Израиля и Италии.

Финал состоится 19 июля.

Израильтяне победили сборную Англии 8:6.

Итальянцы обыграли ирландцев 10:8.