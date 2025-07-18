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Чемпионат Европы по лакроссу. В финале встретятся сборные Италии и Израиля

Лакросс
время публикации: 18 июля 2025 г., 07:08 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 07:08
Чемпионат Европы по лакроссу. В финале встретятся сборные Италии и Израиля
AP Photo/Nam Y. Huh

В финале чемпионата Европы по лакроссу, который проходит во Вроцлаве, встретятся сборные Израиля и Италии.

Финал состоится 19 июля.

Израильтяне победили сборную Англии 8:6.

Итальянцы обыграли ирландцев 10:8.

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