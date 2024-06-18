Евро 2024. Сегодня завершается первый тур. Расписание матчей
время публикации: 18 июня 2024 г., 08:37 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 08:37
Сегодня завершится первый тур группового этапа чемпионата Европы по футболу. Состоятся два матча группы F.
Время начала матчей израильское.
Турция - Грузия (19:00, Дортмунд).
Сборная Грузии дебютирует в матчах финальной стадии чемпионата Европы
Португалия - Чехия (22:00, Лейпциг).
Криштиану Роналду станет рекордсменом, если примет участие в матче. Этот Евро для него десятый чемпионат мира и Европы. На девяти чемпионатах Мира и Европы играли Лука Модрич и Лотар Маттеус.
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