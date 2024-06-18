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Евро 2024. Сегодня завершается первый тур. Расписание матчей

время публикации: 18 июня 2024 г., 08:37 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 08:37
Евро 2024. Сегодня завершается первый тур. Расписание матчей
AP Photo/Hassan Ammar

Сегодня завершится первый тур группового этапа чемпионата Европы по футболу. Состоятся два матча группы F.

Время начала матчей израильское.

Турция - Грузия (19:00, Дортмунд).

Сборная Грузии дебютирует в матчах финальной стадии чемпионата Европы

Португалия - Чехия (22:00, Лейпциг).

Криштиану Роналду станет рекордсменом, если примет участие в матче. Этот Евро для него десятый чемпионат мира и Европы. На девяти чемпионатах Мира и Европы играли Лука Модрич и Лотар Маттеус.

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