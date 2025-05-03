x
03 мая 2025
|
последняя новость: 08:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 мая 2025
|
03 мая 2025
|
последняя новость: 08:38
03 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

ММА. Израильский боец проиграл титульный бой в Сакраменто

Смешанные единоборства
время публикации: 03 мая 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 08:38
ММА. Израильский боец проиграл титульный бой в Сакраменто
AP Photo/Lynne Sladky

В Сакраменто состоялся турнир ММА Urijah Faber's A1 Combat 27: Fajardo vs. Souza. В его рамках состоялись четыре титульных боя.

В главном бою бразилец Бруну "Тигр" Соуза болевым приемом в конце третьего раунда победил американца Эктора "Матадора" Фаярдо в поединке за титул в легчайшем весе.

Соуза ранее выступал в UFC.

В поединке за титул в наилегчайшем весе встретились американцы. Терренс Сеторн по очкам победил Айзею Торреса.

В титульном поединке а легком весе американец Кристиан Авалос победил по очкам Хосе Эстраду (США).

В титульном поединке в среднем весе израильтянин Шимон Смотрицкий проиграл техническим нокаутом в первом раунде азербайджанцу Мирали Гусейнову.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 апреля 2025

UFC. Гэрри победил Пратеса. Энтони Смит после нокаута объявил о завершении карьеры
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 апреля 2025

Чемпионат Европы по дзюдо. Раз Гершко завоевала серебряную медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 апреля 2025

314-й турнир UFC: победы Волкановски, Пимблетта и Рейеса. Трамп среди гостей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 апреля 2025

Кубок мира по кикбоксингу. Израильтянки завоевали три золотые медали