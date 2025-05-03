ММА. Израильский боец проиграл титульный бой в Сакраменто
время публикации: 03 мая 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 08:38
В Сакраменто состоялся турнир ММА Urijah Faber's A1 Combat 27: Fajardo vs. Souza. В его рамках состоялись четыре титульных боя.
В главном бою бразилец Бруну "Тигр" Соуза болевым приемом в конце третьего раунда победил американца Эктора "Матадора" Фаярдо в поединке за титул в легчайшем весе.
Соуза ранее выступал в UFC.
В поединке за титул в наилегчайшем весе встретились американцы. Терренс Сеторн по очкам победил Айзею Торреса.
В титульном поединке а легком весе американец Кристиан Авалос победил по очкам Хосе Эстраду (США).
В титульном поединке в среднем весе израильтянин Шимон Смотрицкий проиграл техническим нокаутом в первом раунде азербайджанцу Мирали Гусейнову.
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