ММА. Израильский боец проиграл титульный бой в Сакраменто

В Сакраменто состоялся турнир ММА Urijah Faber's A1 Combat 27: Fajardo vs. Souza. В его рамках состоялись четыре титульных боя.

В главном бою бразилец Бруну "Тигр" Соуза болевым приемом в конце третьего раунда победил американца Эктора "Матадора" Фаярдо в поединке за титул в легчайшем весе.

Соуза ранее выступал в UFC.

В поединке за титул в наилегчайшем весе встретились американцы. Терренс Сеторн по очкам победил Айзею Торреса.

В титульном поединке а легком весе американец Кристиан Авалос победил по очкам Хосе Эстраду (США).

В титульном поединке в среднем весе израильтянин Шимон Смотрицкий проиграл техническим нокаутом в первом раунде азербайджанцу Мирали Гусейнову.