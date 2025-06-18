Волейбол. Серебряная лига. Израильтянки победили сборную Грузии

После шести туров в женской европейской Серебряной лиге (волейбол) лидирует сборная Швейцарии, победившая во всех матчах.

Сборная Израиля на 4-м месте (4 победы).

В шестом туре израильтянки победили сборную Грузии 3:0.

Счет по партиям 25:14, 25:18, 25:18.