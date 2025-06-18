Волейбол. Серебряная лига. Израильтянки победили сборную Грузии
время публикации: 18 июня 2025 г., 12:46 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 12:46
После шести туров в женской европейской Серебряной лиге (волейбол) лидирует сборная Швейцарии, победившая во всех матчах.
Сборная Израиля на 4-м месте (4 победы).
В шестом туре израильтянки победили сборную Грузии 3:0.
Счет по партиям 25:14, 25:18, 25:18.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июня 2025