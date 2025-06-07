Волейбол. Золотая лига. Израильтяне победили сборную Хорватии
время публикации: 07 июня 2025 г., 14:15 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 14:15
В матче первого тура волейбольной Золотой лиги израильтяне победили сборную Хорватии 3:1.
Счет по партиям 25:23, 24:26, 25:22, 25:22.
8 июня израильтяне играют против сборной Чехии, 14 - Словакии.
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