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Волейбол. Золотая лига. Израильтяне победили сборную Хорватии

Волейбол
время публикации: 07 июня 2025 г., 14:15 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 14:15
Волейбол. Золотая лига. Израильтяне победили сборную Хорватии
AP Photo/John McDonnell

В матче первого тура волейбольной Золотой лиги израильтяне победили сборную Хорватии 3:1.

Счет по партиям 25:23, 24:26, 25:22, 25:22.

8 июня израильтяне играют против сборной Чехии, 14 - Словакии.

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