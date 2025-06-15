Волейбол. Золотая лига. Израильтяне победили сборную Словакии

После трех туров в Золотой европейской лиге (волейбол) лидируют сборные Румынии, Финляндии, Греции и Израиля, одержавшие по 3 победы.

В матче третьего тура израильтяне победили словаков 3:1.

Счет по партиям 25:23, 25:18, 23:25, 25:15.

Сегодня израильтяне играют со сборной Португалии.