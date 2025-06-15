Волейбол. Золотая лига. Израильтяне победили сборную Словакии
время публикации: 15 июня 2025 г., 07:16 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 07:16
После трех туров в Золотой европейской лиге (волейбол) лидируют сборные Румынии, Финляндии, Греции и Израиля, одержавшие по 3 победы.
В матче третьего тура израильтяне победили словаков 3:1.
Счет по партиям 25:23, 25:18, 23:25, 25:15.
Сегодня израильтяне играют со сборной Португалии.
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