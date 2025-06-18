Волейбол. Золотая лига. Израильтяне победили сборную Португалии
время публикации: 18 июня 2025 г., 09:44 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 09:44
В Золотой европейской лиге (волейбол) после четырех туров лидируют сборные Финляндии, Греции, Румынии и Израиля, одержавшие по 4 победы.
В четвертом туре израильтяне победили сборную Португалии 3:2.
Счет по партиям 25:12, 25:18, 20:25, 24:26, 16:14.
20 июня израильтяне сыграют со сборной Северной Македонии, 21 - Черногории.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2025