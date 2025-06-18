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Волейбол. Золотая лига. Израильтяне победили сборную Португалии

Волейбол
время публикации: 18 июня 2025 г., 09:44 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 09:44
Волейбол. Золотая лига. Израильтяне победили сборную Португалии
AP Photo/Bruna Prado

В Золотой европейской лиге (волейбол) после четырех туров лидируют сборные Финляндии, Греции, Румынии и Израиля, одержавшие по 4 победы.

В четвертом туре израильтяне победили сборную Португалии 3:2.

Счет по партиям 25:12, 25:18, 20:25, 24:26, 16:14.

20 июня израильтяне сыграют со сборной Северной Македонии, 21 - Черногории.

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