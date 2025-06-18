Волейбол. Золотая лига. Израильтяне победили сборную Португалии

В Золотой европейской лиге (волейбол) после четырех туров лидируют сборные Финляндии, Греции, Румынии и Израиля, одержавшие по 4 победы.

В четвертом туре израильтяне победили сборную Португалии 3:2.

Счет по партиям 25:12, 25:18, 20:25, 24:26, 16:14.

20 июня израильтяне сыграют со сборной Северной Македонии, 21 - Черногории.