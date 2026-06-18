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Спорт

Сквош. Израильтянин завоевал бронзовую медаль

Спорт/важное
Сквош
время публикации: 18 июня 2026 г., 10:52 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 10:52
Сквош. Израильтянин завоевал бронзовую медаль
AP Photo/Aijaz Rahi

В Риччоне завершился юниорский турнир по сквошу Italian Junior Open.

Израильтянин Идо Менаше завоевал бронзовую медаль в возрастной категории до 17 лет.

Победителем турнира в этой возрастной категории стал египтянин Селим Суидан.

Ноам Дрор занял 11-е место в турнире для спортсменов до 15 лет.

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