Сквош. Израильтянин завоевал бронзовую медаль
время публикации: 18 июня 2026 г., 10:52 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 10:52
В Риччоне завершился юниорский турнир по сквошу Italian Junior Open.
Израильтянин Идо Менаше завоевал бронзовую медаль в возрастной категории до 17 лет.
Победителем турнира в этой возрастной категории стал египтянин Селим Суидан.
Ноам Дрор занял 11-е место в турнире для спортсменов до 15 лет.
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