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Звезда НБА Джеймс Харден арестован в Техасе

Скандалы в спорте
Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 13 июня 2026 г., 20:45 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 20:45
Звезда НБА Джеймс Харден арестован в Техасе
AP Photo/Frank Franklin II, File

Звезда НБА Джеймс Харден (Кливленд Кавальерз) арестован в Техасе за незаконное владение оружием, сообщает NBC.

Около 4 часов утра полицейский заметил пистолет в машине звезды.

Согласно полицейским протоколам, Джеймс Харден "незаконно, умышленно и осознанно" носил оружие.

Позже звездный баскетболист был освобожден под залог.

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