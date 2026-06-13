Звезда НБА Джеймс Харден арестован в Техасе
время публикации: 13 июня 2026 г., 20:45 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 20:45
Звезда НБА Джеймс Харден (Кливленд Кавальерз) арестован в Техасе за незаконное владение оружием, сообщает NBC.
Около 4 часов утра полицейский заметил пистолет в машине звезды.
Согласно полицейским протоколам, Джеймс Харден "незаконно, умышленно и осознанно" носил оружие.
Позже звездный баскетболист был освобожден под залог.
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