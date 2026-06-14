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"Нью-Йорк Никс" стал чемпионом НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 14 июня 2026 г., 06:41 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 06:41
"Нью-Йорк Никс" стал чемпионом НБА
AP Photo/Darren Abate

В пятом матче финальной серии НБА "Нью-Йорк Никс" в гостях победил "Сан-Антонио Сперз" 94:90.

Счет в серии 4:1.

"Никс" стал чемпионом НБА после 53-летнего перерыва.

"Сан-Антонио" выиграл первую четверть и первую половину матча 23:13 и 42:37.

После 36 минут впереди хозяева 72:65.

В последней четверти "Никс" смял техасцев 29:18.

Лучший игрок матча - лидер "Нью-Йорка" Джайлен Брунсон (45 + 3 подбора + 3 передачи).

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