Баскетбол. Дени Авдия не сыграет за сборную в июльских матчах
время публикации: 16 июня 2026 г., 05:14 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 05:14
Израильская баскетбольная ассоциация получила уведомление от НБА. "Портленд Трэйл Блэйзерс" не разрешил Дени Авдии в июле сыграть за сборную Израиля.
Израильски форвард был одним из лидеров команды из Портленда, которая сумела выйти в плэй-офф НБА.
В этом сезоне Дени Авдия стал первым израильтянином, сыгравшим в Матче всех звезд НБА.
Отсутствие главной звезды - серьезная проблема для сборной Израиля.
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