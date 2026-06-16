Баскетбол. Дени Авдия не сыграет за сборную в июльских матчах

Израильская баскетбольная ассоциация получила уведомление от НБА. "Портленд Трэйл Блэйзерс" не разрешил Дени Авдии в июле сыграть за сборную Израиля.

Израильски форвард был одним из лидеров команды из Портленда, которая сумела выйти в плэй-офф НБА.

В этом сезоне Дени Авдия стал первым израильтянином, сыгравшим в Матче всех звезд НБА.

Отсутствие главной звезды - серьезная проблема для сборной Израиля.