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Ушел в отставку президент "Бней Сахнина"

Футбол
время публикации: 18 мая 2025 г., 11:08 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 11:08
Ушел в отставку президент "Бней Сахнина"
AP Photo/Ana Brigida

Подал в отставку президент "Бней Сахнина" Мухаммад Абу Юнес, сообщаетYnet..

Большинство израильских спортивных СМИ написали "землетрясение в израильском футболе. Ушел в отставку самый влиятельный человек в "Бней Сахнине".

В статьях говорится, что отставка Абу Юнеса "бросает тень на будущее клуба".

Мухаммад Абу Юнес написал, что уход после 13 лет на посту президента клуба дался ему нелегко.

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