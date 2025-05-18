Ушел в отставку президент "Бней Сахнина"

Подал в отставку президент "Бней Сахнина" Мухаммад Абу Юнес, сообщаетYnet..

Большинство израильских спортивных СМИ написали "землетрясение в израильском футболе. Ушел в отставку самый влиятельный человек в "Бней Сахнине".

В статьях говорится, что отставка Абу Юнеса "бросает тень на будущее клуба".

Мухаммад Абу Юнес написал, что уход после 13 лет на посту президента клуба дался ему нелегко.