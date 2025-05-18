Чемпионат Израиля по футболу. "Апоэль" не смог обойти "Бейтар"
время публикации: 18 мая 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 07:31
В матче девятого тура верхнего плэй-офф чемпионата Израиля (35-й тур) хайфский "Апоэль" сыграл вничью 1:1 с "Маккаби" (Нетания).
"Апоэль" прервал серию из двух побед и не смог обойти "Бейтар".
Первый тайм прошел с большим преимуществом "акул". На 45-й минуте Джевон Ист вывел "Апоэль" вперед 1:0.
После перерыва "Маккаби" активизировался. На 73-й минуте счет сравнял 17-летний Даниэль Даппа.
На 83-й минуте "Маккаби" остался в меньшинстве. Удален Карем Джабер.
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