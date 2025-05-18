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Чемпионат Англии. "Эвертон" выиграл последний матч на "Гудисон Парк"

Футбол
время публикации: 18 мая 2025 г., 17:23 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 17:23
Чемпионат Англии. "Эвертон" выиграл последний матч на "Гудисон Парк"
AP Photo/Dave Thompson

В матче тридцать седьмого тура чемпионата Англии "Эвертон" победил "Саутгемптон" 2:0.

Два мяча в первом тайме забил Илиман Ндиайе.

счет мог быть крупнее. Два гола Бету были отменены из-за офсайдов.

Это был последний матч "Эвертона" на стадионе "Гудисон Парк", на котором команда играла с 1892 года.

В следующем сезоне "Эвертон" будет выступать на новом стадионе.

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