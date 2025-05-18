"Формула-1". Победителем "Гран-при Эмилии-Романьи" стал Макс Фестаппен
время публикации: 18 мая 2025 г., 18:40 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 18:46
Победителем "Гран-при Эмилии-Романьи" - седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" - стал гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен.
Действующий чемпион выиграл второй этап чемпионата в этом сезоне.
Вторым финишировал Ландо Норрис (Макларен).Третьим - его товарищ по команде Оскар Пиастри.
Льюис Хэмилтон финишировал четвертым.
Не финишировали Кими Антонелли и Эстебан Окон.
В общем зачете лидируют пилоты "Макларена" Оскар Пиастри (146 очков) и Ландо Норрис (133). Макс Ферстаппен (124) на третьем месте.
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