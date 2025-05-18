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"Формула-1". Победителем "Гран-при Эмилии-Романьи" стал Макс Фестаппен

Автомобильные гонки
время публикации: 18 мая 2025 г., 18:40 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 18:46
"Формула-1". Победителем "Гран-при Эмилии-Романьи" стал Макс Фестаппен
AP Photo/Luca Bruno

Победителем "Гран-при Эмилии-Романьи" - седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" - стал гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

Действующий чемпион выиграл второй этап чемпионата в этом сезоне.

Вторым финишировал Ландо Норрис (Макларен).Третьим - его товарищ по команде Оскар Пиастри.

Льюис Хэмилтон финишировал четвертым.

Не финишировали Кими Антонелли и Эстебан Окон.

В общем зачете лидируют пилоты "Макларена" Оскар Пиастри (146 очков) и Ландо Норрис (133). Макс Ферстаппен (124) на третьем месте.

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