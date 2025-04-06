"Формула-1". Победителем "Гран-при Японии" стал Макс Ферстаппен

Победителем "Гран-при Японии" - третьего этапа чемпионата "Формулы-1" - стал гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

Действующий чемпион стартовал с поул-позиции и не дал ни единого шанса соперникам.

Вторым и треьим финишировали пилоты "Макларена" Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

Льюис Хэмилтон финишировал седьмым.