x
06 апреля 2025
|
последняя новость: 09:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 апреля 2025
|
06 апреля 2025
|
последняя новость: 09:50
06 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Формула-1". Победителем "Гран-при Японии" стал Макс Ферстаппен

Знаменитые спортсмены
Автомобильные гонки
время публикации: 06 апреля 2025 г., 09:44 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 09:44
"Формула-1". Победителем "Гран-при Японии" стал Макс Ферстаппен
AP Photo/Shuji Kajiyama, Pool

Победителем "Гран-при Японии" - третьего этапа чемпионата "Формулы-1" - стал гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

Действующий чемпион стартовал с поул-позиции и не дал ни единого шанса соперникам.

Вторым и треьим финишировали пилоты "Макларена" Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

Льюис Хэмилтон финишировал седьмым.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 декабря 2024

"Формула-1". В Абу-Даби Льюис Хэмилтон попрощался с "Мерседесом"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 декабря 2024

"Формула-1". Кубок конструкторов завоевал "Макларен"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 ноября 2024

Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 октября 2024

"Формула-1": Историческое достижение Фернандо Алонсо