"Формула-1". Победителем "Гран-при Японии" стал Макс Ферстаппен
время публикации: 06 апреля 2025 г., 09:44 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 09:44
Победителем "Гран-при Японии" - третьего этапа чемпионата "Формулы-1" - стал гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен.
Действующий чемпион стартовал с поул-позиции и не дал ни единого шанса соперникам.
Вторым и треьим финишировали пилоты "Макларена" Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
Льюис Хэмилтон финишировал седьмым.
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