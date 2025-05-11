Ариэль Элькин стал победителем гонки в США
время публикации: 11 мая 2025 г., 11:17 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 11:17
Победителем третьей гонки Гран-при Индианаполиса (серия USF Pro 2000 Championship) стал израильтянин Ариэль Элькин.
Он выступает за команду TJ Speed Motosports.
Во второй гонке Гран-при Индианаполиса он финишировал пятым.
В первой гонке Ариэль Элькин стал победителем.
В трех гонках в Индианаполисе израильтянин набрал 83 зачетных очка.
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