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Спорт

Ариэль Элькин стал победителем гонки в США

Автомобильные гонки
время публикации: 11 мая 2025 г., 11:17 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 11:17
Ариэль Элькин стал победителем гонки в США
AP Photo/Darron Cummings

Победителем третьей гонки Гран-при Индианаполиса (серия USF Pro 2000 Championship) стал израильтянин Ариэль Элькин.

Он выступает за команду TJ Speed Motosports.

Во второй гонке Гран-при Индианаполиса он финишировал пятым.

В первой гонке Ариэль Элькин стал победителем.

В трех гонках в Индианаполисе израильтянин набрал 83 зачетных очка.

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