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Велоспорт. Израильтянин Михаил Яковлев стал серебряным призером чемпионата мира

время публикации: 18 октября 2024 г., 06:56 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 06:56
Велоспорт. Израильтянин Михаил Яковлев стал серебряным призером чемпионата мира
AP Photo/Ricardo Mazalan

В Дании проходит чемпионат мира по велотрековым дисциплинам. Израильтянин Михаил Яковлев завоевал серебряную медаль в кейрине.

Чемпионом стал японец Кенто Ямасаки.

Бронзовую медаль завоевал колумбиец Кевин Кинтеро.

Михаил Яковлев - двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы в спринте. Он - первый израильский спортсмен, ставший олимпийским рекордсменом.

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