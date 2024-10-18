Велоспорт. Израильтянин Михаил Яковлев стал серебряным призером чемпионата мира
время публикации: 18 октября 2024 г., 06:56 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 06:56
В Дании проходит чемпионат мира по велотрековым дисциплинам. Израильтянин Михаил Яковлев завоевал серебряную медаль в кейрине.
Чемпионом стал японец Кенто Ямасаки.
Бронзовую медаль завоевал колумбиец Кевин Кинтеро.
Михаил Яковлев - двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы в спринте. Он - первый израильский спортсмен, ставший олимпийским рекордсменом.
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