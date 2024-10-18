Велоспорт. Израильтянин Михаил Яковлев стал серебряным призером чемпионата мира

В Дании проходит чемпионат мира по велотрековым дисциплинам. Израильтянин Михаил Яковлев завоевал серебряную медаль в кейрине.

Чемпионом стал японец Кенто Ямасаки.

Бронзовую медаль завоевал колумбиец Кевин Кинтеро.

Михаил Яковлев - двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы в спринте. Он - первый израильский спортсмен, ставший олимпийским рекордсменом.