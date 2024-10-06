Израильский велогонщик стал победителем этапа многодневки в Хорватии

Победителем шестого этапа многодневной велогонки в Хорватии стал израильский велогонщик Одед Когут (Israel Premier Tech).

Гай Сагив финишировал 40-м, Надав Райсберг - 42-м.

В пятом этапе Одед Когут финишировал вторым.

У него на джерси была желтая лента в честь израильтян, захваченных террористами ХАМАСа.