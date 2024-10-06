Израильский велогонщик стал победителем этапа многодневки в Хорватии
время публикации: 06 октября 2024 г., 21:02 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 21:02
Победителем шестого этапа многодневной велогонки в Хорватии стал израильский велогонщик Одед Когут (Israel Premier Tech).
Гай Сагив финишировал 40-м, Надав Райсберг - 42-м.
В пятом этапе Одед Когут финишировал вторым.
У него на джерси была желтая лента в честь израильтян, захваченных террористами ХАМАСа.
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