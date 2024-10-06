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Израильский велогонщик стал победителем этапа многодневки в Хорватии

время публикации: 06 октября 2024 г., 21:02 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 21:02
Израильский велогонщик стал победителем этапа многодневки в Хорватии
AP Photo/Peter Dejong

Победителем шестого этапа многодневной велогонки в Хорватии стал израильский велогонщик Одед Когут (Israel Premier Tech).

Гай Сагив финишировал 40-м, Надав Райсберг - 42-м.

В пятом этапе Одед Когут финишировал вторым.

У него на джерси была желтая лента в честь израильтян, захваченных террористами ХАМАСа.

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