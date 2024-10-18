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Евролига. "Маккаби" проиграл "Партизану"

время публикации: 18 октября 2024 г., 06:37 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 06:37
Евролига. "Маккаби" проиграл "Партизану"
AP Photo/Ross D. Franklin

В матче четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл белградскому "Партизану" 79:91.

После двух поражений на старте "Партизан" одержал вторую победу подряд.

После 10 минут 28:27 в пользу сербов.

"Маккаби" выиграл первую половину матча 46:42.

После 30 минут 66:64 в пользу "Партизана".

Самый результативный игрок матча защитник "Партизана" Стерлинг Браун (4 июля перешел из "Альбы"), набравший 20 очков.

Лучший в составе "Маккаби" Леви Рендольф (19 + 7 подборов).

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