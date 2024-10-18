Евролига. "Маккаби" проиграл "Партизану"
время публикации: 18 октября 2024 г., 06:37 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 06:37
В матче четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл белградскому "Партизану" 79:91.
После двух поражений на старте "Партизан" одержал вторую победу подряд.
После 10 минут 28:27 в пользу сербов.
"Маккаби" выиграл первую половину матча 46:42.
После 30 минут 66:64 в пользу "Партизана".
Самый результативный игрок матча защитник "Партизана" Стерлинг Браун (4 июля перешел из "Альбы"), набравший 20 очков.
Лучший в составе "Маккаби" Леви Рендольф (19 + 7 подборов).
Ссылки по теме