НХЛ. "Гол + пас" Квинна Хьюза. Результативная передача Джейсона Цукера

"Ванкувер" в овертайме дожал "Флориду" 3:2. "Лос-Анджелес" в гостях разгромил "Монреаль" 4:1. "Эдмонтон" в гостях обыграл "Нешвилл" 4:2.

Флорида Пантерз - Ванкувер Кэнакс 2:3 (овертайм)

Победный гол на 63-й минуте забил Джей Ти Миллер.

Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз отыграл 27 минут и набрал 2 (1 + 1) очка.

Монреаль Канадиенз - Лос-Анджелес Кингз 1:4

На 19-й минуте в счете вели хозяева.

Оттава Сенаторз - Нью-Джерси Дэвилз 1:3

Гол престижа на 59-й минуте забросил Брейди Ткачук.

Еврейский форвард "Нью-Джерси" Джейк Хьюз отыграл 20 минут 17 секунд. Показатель 0.

Тампа-Бей Лайтнинг - Вегас Голден Найтс 4:3

"Рыцари" вели в счете 1:0, 2:1, 3:2.

Три (1 + 2) очка набрал швейцарский защитник "Тампы" Янис Мозер.

Два гола забросил Никита Кучеров (Тампа).

Вашингтон Кэпиталз - Даллас Старз 3:2

После первого периода "Даллас" вел в счете 1:0.

Еврейский защитник столичной команды Джейкоб Чикран отыграл 19 минут. Показатель 2.

Коламбус Блю Джекетс - Баффало Сейбрз 6:4

Еврейский защитник "Коламбуса" Джордан Харрис отыграл 16 минут 29 секунд. Показатель -1.

Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 17 минут и сделал голевую передачу. Показатель 1.

Детройт Ред Уингз - Нью-Йорк Рейнджерс 2:5

Артемий Панарин набрал 4 (3 + 1) очка. Он забил две первые шайбы в ворота "крыльев".

Нешвилл Прэдейторз - Эдмонтон Ойлерз 2:4

Две шайбы, в том числе в пустые ворота забросил Бретт Кулак (Эдмонтон).

Первый гол в сезоне забил Коннор Макдэвид.

"Нешвилл" в этом сезоне еще не побеждал.

Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 19 минут и сделал 5 бросков. Показатель 2.

Сент-Луис Блюз - Нью-Йорк Айлендерз 1:0 (овертайм)

Победный гол на 63-й минуте забросил Джейк Нейборс.

По броскам 34:30 в пользу "островитян".

Первый шутаут в сезоне совершил Джоэль Хофер.

Чикаго Блэк Хоукс - Сан-Хосе Шаркс 4:2

Еврейский форвард "Сан-Хосе" Люк Кунин отыграл 17 минут. Показатель 0.

Еврейский защитник "акул" Джейк Уолман отыграл 25 минут 41 секунду. Показатель 0.

Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерз 6:4

Гости вели в счете 1:0 и 2:1.