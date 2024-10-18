НХЛ. "Гол + пас" Квинна Хьюза. Результативная передача Джейсона Цукера
"Ванкувер" в овертайме дожал "Флориду" 3:2. "Лос-Анджелес" в гостях разгромил "Монреаль" 4:1. "Эдмонтон" в гостях обыграл "Нешвилл" 4:2.
Флорида Пантерз - Ванкувер Кэнакс 2:3 (овертайм)
Победный гол на 63-й минуте забил Джей Ти Миллер.
Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз отыграл 27 минут и набрал 2 (1 + 1) очка.
Монреаль Канадиенз - Лос-Анджелес Кингз 1:4
На 19-й минуте в счете вели хозяева.
Оттава Сенаторз - Нью-Джерси Дэвилз 1:3
Гол престижа на 59-й минуте забросил Брейди Ткачук.
Еврейский форвард "Нью-Джерси" Джейк Хьюз отыграл 20 минут 17 секунд. Показатель 0.
Тампа-Бей Лайтнинг - Вегас Голден Найтс 4:3
"Рыцари" вели в счете 1:0, 2:1, 3:2.
Три (1 + 2) очка набрал швейцарский защитник "Тампы" Янис Мозер.
Два гола забросил Никита Кучеров (Тампа).
Вашингтон Кэпиталз - Даллас Старз 3:2
После первого периода "Даллас" вел в счете 1:0.
Еврейский защитник столичной команды Джейкоб Чикран отыграл 19 минут. Показатель 2.
Коламбус Блю Джекетс - Баффало Сейбрз 6:4
Еврейский защитник "Коламбуса" Джордан Харрис отыграл 16 минут 29 секунд. Показатель -1.
Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 17 минут и сделал голевую передачу. Показатель 1.
Детройт Ред Уингз - Нью-Йорк Рейнджерс 2:5
Артемий Панарин набрал 4 (3 + 1) очка. Он забил две первые шайбы в ворота "крыльев".
Нешвилл Прэдейторз - Эдмонтон Ойлерз 2:4
Две шайбы, в том числе в пустые ворота забросил Бретт Кулак (Эдмонтон).
Первый гол в сезоне забил Коннор Макдэвид.
"Нешвилл" в этом сезоне еще не побеждал.
Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 19 минут и сделал 5 бросков. Показатель 2.
Сент-Луис Блюз - Нью-Йорк Айлендерз 1:0 (овертайм)
Победный гол на 63-й минуте забросил Джейк Нейборс.
По броскам 34:30 в пользу "островитян".
Первый шутаут в сезоне совершил Джоэль Хофер.
Чикаго Блэк Хоукс - Сан-Хосе Шаркс 4:2
Еврейский форвард "Сан-Хосе" Люк Кунин отыграл 17 минут. Показатель 0.
Еврейский защитник "акул" Джейк Уолман отыграл 25 минут 41 секунду. Показатель 0.
Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерз 6:4
Гости вели в счете 1:0 и 2:1.