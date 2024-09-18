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Лига чемпионов. Рекорды Мюллера и Кейна. Олисе повторил рекорд Анри

время публикации: 18 сентября 2024 г., 08:06 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 08:06
Лига чемпионов. Рекорды Мюллера и Кейна. Олисе повторил рекорд Анри
AP Photo/Matthias Schrader

В матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов "Бавария" разгромила загребское "Динамо" 9:2.

Четыре гола забил Гарри Кейн (он трижды реализовал пенальти) и стал лучшим английским бомбардиром Лиги чемпионов (33 гола. 30 голов забил Уэйн Руни).

Гарри Кейн стал первым игроком, забившим три пенальти в одном матче Лиги чемпионов. Он стал первым англичанином, автором покера в матче Лиги чемпионов, за последние 33 года. В 1991 году четыре гола в ворота "Аустрии" забил игрок "Арсенала" Алан Смит.

Томас Мюллер провел больше всех матчей за "Баварию" (710) и стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству матчей (152).

Впервые с 1990 года в ворота одной команды в матче Лиги чемпионов были забиты 9 голов ("Реал" - "Тироль" 9:1).

Майкл Олисе стал первым французским футболистом в 21 веке, который забил два гола в дебютном матче Лиги чемпионов. В 1997 году это сделал Тьерри Анри.

В первом тайме "Бавария" смяла соперника 3:0. Еще два гола были отменены после вмешательства видеоассистентов. Счет по ударам в первом тайме 10:1.

В первом тайме Нойер получил повреждение и в перерыв матча его заменил Ульрайх. Чем воспользовались хорваты два удара в створ ворот- два гола. На 50-й минуте 3:2. Голы забили Бруно Петкович и Такуя Огивара.

После 57-й минуты немцы забили шесть голов.

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