Умер "Золотая рука немецкой легкой атлетики", чемпион Мюнхенской олимпиады
время публикации: 19 декабря 2024 г., 15:12 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 15:12
18 декабря на 79-м году жизни умер легендарный германский легкоатлет (метание копья) Клаус Вольферман, сообщают немецкие СМИ.
Спортсмен, которого называли "золотой рукой немецкой легкой атлетики" установил несколько олимпийских и мировых рекордов.
Известно его противостояние с российским легкоатлетом Янисом Лусисом.
Клаус Вольферман - чемпион Мюнхенской олимпиады. Он признавался лучшим спортсменом ФРГ в 1972 и 1973 годах. Также он признан лучшим метателем копья Германии 20 века.
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