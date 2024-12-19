x
19 декабря 2024
|
последняя новость: 16:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 декабря 2024
|
19 декабря 2024
|
последняя новость: 16:18
19 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер "Золотая рука немецкой легкой атлетики", чемпион Мюнхенской олимпиады

Знаменитые спортсмены
Легкая атлетика
время публикации: 19 декабря 2024 г., 15:12 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 15:12
Умер "Золотая рука немецкой легкой атлетики", чемпион Мюнхенской олимпиады
AP Photo

18 декабря на 79-м году жизни умер легендарный германский легкоатлет (метание копья) Клаус Вольферман, сообщают немецкие СМИ.

Спортсмен, которого называли "золотой рукой немецкой легкой атлетики" установил несколько олимпийских и мировых рекордов.

Известно его противостояние с российским легкоатлетом Янисом Лусисом.

Клаус Вольферман - чемпион Мюнхенской олимпиады. Он признавался лучшим спортсменом ФРГ в 1972 и 1973 годах. Также он признан лучшим метателем копья Германии 20 века.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 декабря 2024

Умер известный советский волейболист, чемпион Московской олимпиады
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 декабря 2024

Умер легендарный баскетболист "Финикс Санз"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 декабря 2024

Умер знаменитый латвийский спортсмен, призер Сиднейской олимпиады
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 декабря 2024

Умер легендарный румынский гимнаст