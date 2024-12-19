Умер "Золотая рука немецкой легкой атлетики", чемпион Мюнхенской олимпиады

18 декабря на 79-м году жизни умер легендарный германский легкоатлет (метание копья) Клаус Вольферман, сообщают немецкие СМИ.

Спортсмен, которого называли "золотой рукой немецкой легкой атлетики" установил несколько олимпийских и мировых рекордов.

Известно его противостояние с российским легкоатлетом Янисом Лусисом.

Клаус Вольферман - чемпион Мюнхенской олимпиады. Он признавался лучшим спортсменом ФРГ в 1972 и 1973 годах. Также он признан лучшим метателем копья Германии 20 века.