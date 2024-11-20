В бою погиб бывший гандболист сборной Украины, обладатель Кубка Израиля
время публикации: 20 ноября 2024 г., 17:58 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 17:58
Во время выполнения боевого задания возле поселка Луганское Донецкой области погиб бывший гандболист сборной Украины Михаил Цап, сообщает 18 ноября "Спортарена".
Он был военным медиком.
Михаил Цап выступал за клубы КСЛИ (Киев), "Портовик" (Южный), ЗТР (Запорожье), "Мотор" (Запорожье), АСА (Тель-Авив), "Келераш" (Румыния).
Он многократный чемпион Украины в составе трех разных клубов. В составе клуба АСА - обладатель Кубка Израиля.
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