Еврокубок. "Апоэль" в овертайме победил "Бешикташ"
время публикации: 19 декабря 2024 г., 09:47 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 09:55
В матче двенадцатого тура регулярного чемпионата Еврокубка тель-авивский "Апоэль" в овертайме обыграл "Бешикташ" 109:101.
Основное время матча завершилось со счетом 93:93.
"Апоэль" (7 побед) занимает 4-е место в группе.
После 10 минут впереди "Апоэль" 25:21, 20 - 49:41, 30 - 71:69.
Самый результативный игрок матча защитник "Апоэля" Антонио Блэкни (27 + 4 подбора + 2 передачи).
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