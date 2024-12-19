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Еврокубок. "Апоэль" в овертайме победил "Бешикташ"

Баскетбол
время публикации: 19 декабря 2024 г., 09:47 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 09:55
Еврокубок. "Апоэль" в овертайме победил "Бешикташ"
AP Photo/Lindsey Wasson

В матче двенадцатого тура регулярного чемпионата Еврокубка тель-авивский "Апоэль" в овертайме обыграл "Бешикташ" 109:101.

Основное время матча завершилось со счетом 93:93.

"Апоэль" (7 побед) занимает 4-е место в группе.

После 10 минут впереди "Апоэль" 25:21, 20 - 49:41, 30 - 71:69.

Самый результативный игрок матча защитник "Апоэля" Антонио Блэкни (27 + 4 подбора + 2 передачи).

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