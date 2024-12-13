Умер легендарный румынский гимнаст
время публикации: 13 декабря 2024 г., 09:44 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 09:44
12 декабря на 75-м году жизни умер легендарный румынский гимнаст Дэнуц Греку, сообщают румынские СМИ со ссылкой на его сына, Алекса Греку.
Дэнуц Греку специализировался в упражнениях на кольцах.
В 1974 году он стал первым румынским гимнастом -чемпионом мира.
Дэнуц Греку - участник трех олимпиад, бронзовый призер олимпиады 1976 года.
Он - чемпион Европы 1975 года, серебряный призер чемпионата Европы 1973 года, серебряный призер чемпионата мира 1979 года, бронзовый - 1978.
Дэнуц Греку тренировал сборную Румынии, в том числе на олимпиаде в Афинах.
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