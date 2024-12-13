12 декабря на 75-м году жизни умер легендарный румынский гимнаст Дэнуц Греку, сообщают румынские СМИ со ссылкой на его сына, Алекса Греку.

Дэнуц Греку специализировался в упражнениях на кольцах.

В 1974 году он стал первым румынским гимнастом -чемпионом мира.

Дэнуц Греку - участник трех олимпиад, бронзовый призер олимпиады 1976 года.

Он - чемпион Европы 1975 года, серебряный призер чемпионата Европы 1973 года, серебряный призер чемпионата мира 1979 года, бронзовый - 1978.

Дэнуц Греку тренировал сборную Румынии, в том числе на олимпиаде в Афинах.