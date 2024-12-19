Лига чемпионов ФИБА. "Апоэль" проиграл во Франции
время публикации: 19 декабря 2024 г., 10:03 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 10:03
В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА холонский "Апоэль" проиграл "Нантерру" 77:87.
"Нантерр" и "Апоэль", одержавшие по 3 победы, заняли второе и третье место в группе.
После 10 минут впереди французы 20:19, 20 - 40:37, 30 - 63:54.
Самый результативный игрок матча - форвард "Нантерра" Джастин Тиллман (18 + 4 подбора), ранее выступавший за хайфский и тель-авиввский "Апоэли".
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