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Лига чемпионов ФИБА. "Апоэль" проиграл во Франции

Баскетбол
Лига чемпионов
время публикации: 19 декабря 2024 г., 10:03 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 10:03
Лига чемпионов ФИБА. "Апоэль" проиграл во Франции
AP Photo/Lindsey Wasson

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА холонский "Апоэль" проиграл "Нантерру" 77:87.

"Нантерр" и "Апоэль", одержавшие по 3 победы, заняли второе и третье место в группе.

После 10 минут впереди французы 20:19, 20 - 40:37, 30 - 63:54.

Самый результативный игрок матча - форвард "Нантерра" Джастин Тиллман (18 + 4 подбора), ранее выступавший за хайфский и тель-авиввский "Апоэли".

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