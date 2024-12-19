Лига чемпионов ФИБА. "Апоэль" проиграл во Франции

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА холонский "Апоэль" проиграл "Нантерру" 77:87.

"Нантерр" и "Апоэль", одержавшие по 3 победы, заняли второе и третье место в группе.

После 10 минут впереди французы 20:19, 20 - 40:37, 30 - 63:54.

Самый результативный игрок матча - форвард "Нантерра" Джастин Тиллман (18 + 4 подбора), ранее выступавший за хайфский и тель-авиввский "Апоэли".