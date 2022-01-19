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NEWSru.co.il :: Спорт19 января 2022 г., 07:39

Сенсация Кубка африканских наций. Сборная Ганы вылетела

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Габон - Марокко 2:2

В плэй-офф Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне, вышли команды Марокко и Габона. Сборная Ганы сенсационно проиграла команде Коморских островов 2:3 и выбыла из борьбы.

Итоговое положение. Марокко 7 очков, Габон 5, Коморские острова 3, Гана 1.

Габон - Марокко 2:2

Гана - Коморские острова 2:3


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