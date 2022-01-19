Сенсация Кубка африканских наций. Сборная Ганы вылетела

В плэй-офф Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне, вышли команды Марокко и Габона. Сборная Ганы сенсационно проиграла команде Коморских островов 2:3 и выбыла из борьбы.

"Изменники Родины": как в СССР наказывали за связь с иностранцами

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