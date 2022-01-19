Азаренко, Свитолина, Костюк вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина одолела француженку Хармони Тан 6:3, 5:7. При счете в третьем сете 5:1 в пользу украинка ее соперница отказалась от продолжения матча.

"Изменники Родины": как в СССР наказывали за связь с иностранцами

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