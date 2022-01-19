Азаренко, Свитолина, Костюк вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии
В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака победила американку Мэдисон Брингл 6:0, 6:4.
Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко разгромила швейцарку Джил Тайхман 6:1, 6:2. Украинка Мария Костюк обыграла испанку Сара Соррибес Тормо 7:6, 6:3.
Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина одолела француженку Хармони Тан 6:3, 5:7. При счете в третьем сете 5:1 в пользу украинка ее соперница отказалась от продолжения матча.
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти разгромила итальянку Лючию Бронзетти 6:1, 6:1. Американка Мэдисон Киз обыграла румынку Жаклин Кристиан 6:2, 7:5. Елена Остапенко (Латвия) справилась с американкой Элисон Риске 4:6, 6:2, 6:4.
Американка Аманда Анисимова победила швейцарку Белинду Бенчич 6:2, 7:5.
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