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NEWSru.co.il :: Спорт19 января 2022 г., 11:10

Шаповалов и Надаль вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии

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Денис Шаповалов

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии серб Миомир Кечманович победил американца Пола Томми 7:6, 7:5, 7:6.

Денис Шаповалов (Канада) одолел корейца Квон Суна Ву 7:6, 6:7, 6:7, 7:5, 6:2.

Рафаэль Надаль победил немца Янника Ханфманна 6:2, 6:3, 6:4.

Итальянец Маттео Берреттини победил американца Стефана Козлова 6:1, 4:6, 6:4, 6:1


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