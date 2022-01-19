Шаповалов и Надаль вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии
В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии серб Миомир Кечманович победил американца Пола Томми 7:6, 7:5, 7:6.
Денис Шаповалов (Канада) одолел корейца Квон Суна Ву 7:6, 6:7, 6:7, 7:5, 6:2.
Рафаэль Надаль победил немца Янника Ханфманна 6:2, 6:3, 6:4.
Итальянец Маттео Берреттини победил американца Стефана Козлова 6:1, 4:6, 6:4, 6:1
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