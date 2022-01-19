Не привитым теннисистам будет запрещено играть во Франции
Ассоциация теннисистов-профессионалов разослала игрокам разъяснения, связанные с принятием во Франции нескольких новых законов, сообщает L`Equipe.
Начиная с 24 января, игроки, не прошедшие вакцинацию, не смогут принять участие в теннисных турнирах во Франции.
"Игроки должны быть вакцинированы или получить справку, удостоверяющую освобождение от вакцинации по медицинским показаниям", - говорится в документе.
Французские СМИ сообщают, что вскоре будет принят закон, запрещающий не привитым спортсменам участвовать в турнирах на территории Франции.
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