Не привитым теннисистам будет запрещено играть во Франции

Ассоциация теннисистов-профессионалов разослала игрокам разъяснения, связанные с принятием во Франции нескольких новых законов, сообщает L`Equipe.

Начиная с 24 января, игроки, не прошедшие вакцинацию, не смогут принять участие в теннисных турнирах во Франции.

"Игроки должны быть вакцинированы или получить справку, удостоверяющую освобождение от вакцинации по медицинским показаниям", - говорится в документе.

Французские СМИ сообщают, что вскоре будет принят закон, запрещающий не привитым спортсменам участвовать в турнирах на территории Франции.