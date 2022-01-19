Иерусалим:
2 - 6°
Тель-Авив:
10 - 13°
Эйлат:
6 - 16°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт19 января 2022 г., 19:48

Не привитым теннисистам будет запрещено играть во Франции

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Не привитым теннисистам будет запрещено играть во Франции

Ассоциация теннисистов-профессионалов разослала игрокам разъяснения, связанные с принятием во Франции нескольких новых законов, сообщает L`Equipe.

Начиная с 24 января, игроки, не прошедшие вакцинацию, не смогут принять участие в теннисных турнирах во Франции.

"Игроки должны быть вакцинированы или получить справку, удостоверяющую освобождение от вакцинации по медицинским показаниям", - говорится в документе.


Французские СМИ сообщают, что вскоре будет принят закон, запрещающий не привитым спортсменам участвовать в турнирах на территории Франции.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2022
Новак Джокович приобрел датскую компанию, разрабатывающую лекарство от коронавируса
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2022
Азаренко, Свитолина, Костюк вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2022
Шаповалов и Надаль вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 января 2022
АТР сожалеет о высылке Джоковича и рекомендует теннисистам вакцинироваться

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:48 Не привитым теннисистам будет запрещено играть во Франции
19:29 Новак Джокович приобрел датскую компанию, разрабатывающую лекарство от коронавируса
15:29 Умер легендарный футболист дрезденского "Динамо", олимпийский чемпион
15:01 Открытый чемпионат Австралии. Девочка, подающая мячи потеряла сознание от жары
14:38 Спортсменка ММА опубликовала эротические фотографии
13:45 Сборная России по баскетболу не получила виз в США. Россиянки сыграют в Доминиканской республике
12:39 Началась продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года
12:22 Азаренко, Свитолина, Костюк вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии
11:10 Шаповалов и Надаль вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии
10:31 "Лацио" и "Ювентус" вышли в четвертьфинал Кубка Италии
Загрузка...