Иерусалим:
2 - 6°
Тель-Авив:
10 - 13°
Эйлат:
6 - 16°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт19 января 2022 г., 19:29

Новак Джокович приобрел датскую компанию, разрабатывающую лекарство от коронавируса

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Новак Джокович приобрел датскую компанию, разрабатывающую лекарство от коронавируса

Сильнейший теннисист мира Новак Джокович приобрел 80% акций датской биотехнологической компании QuantBioRes, занимающейся разработкой лекарств от коронавируса, сообщает Reuters.

Президент компании Иван Лончаревич сказал, что инвестиции были сделаны в июне 2020 года, но о сумме говорить отказался.

Он подчеркнул, что исследователи компании работают над лекарством от коронавируса, а не над вакциной.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 января 2022
Новак Джокович покинул Австралию
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 января 2022
АТР сожалеет о высылке Джоковича и рекомендует теннисистам вакцинироваться
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 января 2022
Новак Джокович будет депортирован из Австралии. Его заменит Сальваторе Карузо
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 января 2022
Суд отклонил апелляцию Новака Джоковича

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:48 Не привитым теннисистам будет запрещено играть во Франции
19:29 Новак Джокович приобрел датскую компанию, разрабатывающую лекарство от коронавируса
15:29 Умер легендарный футболист дрезденского "Динамо", олимпийский чемпион
15:01 Открытый чемпионат Австралии. Девочка, подающая мячи потеряла сознание от жары
14:38 Спортсменка ММА опубликовала эротические фотографии
13:45 Сборная России по баскетболу не получила виз в США. Россиянки сыграют в Доминиканской республике
12:39 Началась продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года
12:22 Азаренко, Свитолина, Костюк вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии
11:10 Шаповалов и Надаль вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии
10:31 "Лацио" и "Ювентус" вышли в четвертьфинал Кубка Италии
Загрузка...