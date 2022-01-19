Новак Джокович приобрел датскую компанию, разрабатывающую лекарство от коронавируса
Сильнейший теннисист мира Новак Джокович приобрел 80% акций датской биотехнологической компании QuantBioRes, занимающейся разработкой лекарств от коронавируса, сообщает Reuters.
Президент компании Иван Лончаревич сказал, что инвестиции были сделаны в июне 2020 года, но о сумме говорить отказался.
Он подчеркнул, что исследователи компании работают над лекарством от коронавируса, а не над вакциной.
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