Новак Джокович приобрел датскую компанию, разрабатывающую лекарство от коронавируса

Сильнейший теннисист мира Новак Джокович приобрел 80% акций датской биотехнологической компании QuantBioRes, занимающейся разработкой лекарств от коронавируса, сообщает Reuters.

Президент компании Иван Лончаревич сказал, что инвестиции были сделаны в июне 2020 года, но о сумме говорить отказался.

Он подчеркнул, что исследователи компании работают над лекарством от коронавируса, а не над вакциной.