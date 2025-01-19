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Молодежный чемпионат мира по хоккею. Израильтяне разгромили сборную Австралии

Хоккей
время публикации: 19 января 2025 г., 16:09 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 16:09
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Израильтяне разгромили сборную Австралии
AP Photo/Lindsey Wasson

В Сербии стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2В (спортсмены до 20 лет).

В нем принимают участие сборные Испании (вылетела из дивизиона 2А), Сербии, Исландии Австралии, Бельгии и Израиля (победитель дивизиона 3А).

В стартовом матче израильтяне победили сборную Австралии 5:2.

Первый период выиграли австралийцы 1:0.

Во втором периоде две шайбы забросил Самсон Гольдштейн (Барри Кольтс).

На 44-й минуте австралийцы сравняли счет. Обе шайбы в ворота израильтян забил Брейден Мейби (Перт).

Затем две шайбы забросил Майк Левин (Ниагара АйсДогз). За 18 секунд до финальной сирены пустые ворота поразил Ади Ригер (Бостон Дьюкс).

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