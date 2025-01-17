НХЛ. Проигрывая 0:3, "Эдмонтон" победил "Колорадо"
время публикации: 17 января 2025 г., 09:54 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 09:54
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" одержал волевую победу над "Колорадо Эвеланш" 4:3.
На 20-й минуте "Колорадо" вел в счете 3:0.
На 54-й минуте Эван Бушар забил победную шайбу.
"Ойлерз" выиграл матч, в котором проигрывал три шайбы, впервые с первого раунда плэй-офф 2023 года.
Две шайбы забросил Нейтан Маккиннон (Колорадо).
По два очка (1 + 1) набрали игроки "Эдмонтона" Эван Бушар и Коннор Макдэвид. Макдэвид забивал "Колорадо" в 7 играх. В шести из них "Эдмонтон" победил.
еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 24 минуты 18 секунд. Показатель +1.
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