В матче регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" одержал волевую победу над "Колорадо Эвеланш" 4:3.

На 20-й минуте "Колорадо" вел в счете 3:0.

На 54-й минуте Эван Бушар забил победную шайбу.

"Ойлерз" выиграл матч, в котором проигрывал три шайбы, впервые с первого раунда плэй-офф 2023 года.

Две шайбы забросил Нейтан Маккиннон (Колорадо).

По два очка (1 + 1) набрали игроки "Эдмонтона" Эван Бушар и Коннор Макдэвид. Макдэвид забивал "Колорадо" в 7 играх. В шести из них "Эдмонтон" победил.

еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 24 минуты 18 секунд. Показатель +1.