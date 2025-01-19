НХЛ. Достижение еврейского защитника "Ванкувера"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Ванкувер Кэнакс" победил "Эдмонтон Ойлерз" 3:2.

После первого периода "Ванкувер" вел в счете 3:0.

Во втором периоде две шайбы забросил Леон Драйзайтль.

Еврейский защитник и капитан "Ванкувера" Куинн Хьюз забросил две шайбы, в том числе победную.

Он стал первым защитником НХЛ, начиная с 1989 года, которому удалось набрать в 41 матче 50 очков. Тогда это сделал Пол Коффи. У Куинна Хьюза 50 (12 + 38).