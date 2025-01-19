x
19 января 2025
|
последняя новость: 13:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 января 2025
|
19 января 2025
|
последняя новость: 13:42
19 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НХЛ. Достижение еврейского защитника "Ванкувера"

Знаменитые спортсмены
Хоккей
НХЛ
время публикации: 19 января 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 12:28
НХЛ. Достижение еврейского защитника "Ванкувера"
AP Photo/Nick Wass

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Ванкувер Кэнакс" победил "Эдмонтон Ойлерз" 3:2.

После первого периода "Ванкувер" вел в счете 3:0.

Во втором периоде две шайбы забросил Леон Драйзайтль.

Еврейский защитник и капитан "Ванкувера" Куинн Хьюз забросил две шайбы, в том числе победную.

Он стал первым защитником НХЛ, начиная с 1989 года, которому удалось набрать в 41 матче 50 очков. Тогда это сделал Пол Коффи. У Куинна Хьюза 50 (12 + 38).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 января 2025

Алекс Неделькович установил рекорд НХЛ. 10 минут штрафа Цукера. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2025

Полиция нашла похищенные чемпионские перстни Евгения Малкина
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2025

НХЛ. Проигрывая 0:3, "Эдмонтон" победил "Колорадо"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 января 2025

Коннор Макдэвид обошел Яри Курри. Ассистентский дубль Цукерв. Результаты матчей НХЛ