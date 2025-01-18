Алекс Неделькович установил рекорд НХЛ. 10 минут штрафа Цукера. Результаты матчей
время публикации: 18 января 2025 г., 12:21 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 12:26
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Питтсбург" в гостях разгромил "Баффало" 5:2.
Баффало Сейбрз - Питтсбург Пингвинз 2:5
Голкипер "Питтсбурга" Алекс Неделькович совершил 40 сэйвов и установил рекорд НХЛ, став первым вратарем забившим гол и сделавшим результативную передачу в одном матче.
Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 16 минут 23 секунды. Показатель 0. Он набрал 10 минут штрафа.
Каролина Хурикейнз - Вегас Голден Найтс 3:2
Две шайбы забросил Сет Джарвис (Каролина).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 января 2025