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Спорт

Алекс Неделькович установил рекорд НХЛ. 10 минут штрафа Цукера. Результаты матчей

Хоккей
НХЛ
время публикации: 18 января 2025 г., 12:21 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 12:26
Алекс Неделькович установил рекорд НХЛ. 10 минут штрафа Цукера. Результаты матчей
AP Photo/Jeffrey T. Barnes

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Питтсбург" в гостях разгромил "Баффало" 5:2.

Баффало Сейбрз - Питтсбург Пингвинз 2:5

Голкипер "Питтсбурга" Алекс Неделькович совершил 40 сэйвов и установил рекорд НХЛ, став первым вратарем забившим гол и сделавшим результативную передачу в одном матче.

Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 16 минут 23 секунды. Показатель 0. Он набрал 10 минут штрафа.

Каролина Хурикейнз - Вегас Голден Найтс 3:2

Две шайбы забросил Сет Джарвис (Каролина).

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