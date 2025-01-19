Чемпионат Испании."Барселона" не смогла обыграть "Хетафе"
время публикации: 19 января 2025 г., 08:36 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 08:36
Состоялись матчи двадцатого тура чемпионата Испании. "Барселона" не смогла обыграть "Хетафе" 1:1.
Бетис (Севилья) - Алавес 1:3
На 80- минуте счет был 1:1. Затем два гола забил Кике Гарсия.
Благодаря победе "Алавес" выбрался из зоны вылета.
Хетафе - Барселона 1:1
Каталонцы владели огромным преимуществом (78% владения мячом, 21:10 по ударам).
На 9-й минуте Кунде вышел один на один и открыл счет 0:1.
Хозяева отыгрались на 34-й минуте. Коба нанес удар слету. Голкипер "Барселоны" мяч отбил. Мауро Арамбарри добил мяч в сетку 1:1.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 января 2025