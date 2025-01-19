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Спорт

Чемпионат Испании."Барселона" не смогла обыграть "Хетафе"

Футбол
Сенсации
время публикации: 19 января 2025 г., 08:36 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 08:36
Гол Кунде
AP Photo/Manu Fernandez

Состоялись матчи двадцатого тура чемпионата Испании. "Барселона" не смогла обыграть "Хетафе" 1:1.

Бетис (Севилья) - Алавес 1:3

На 80- минуте счет был 1:1. Затем два гола забил Кике Гарсия.

Благодаря победе "Алавес" выбрался из зоны вылета.

Хетафе - Барселона 1:1

Каталонцы владели огромным преимуществом (78% владения мячом, 21:10 по ударам).

На 9-й минуте Кунде вышел один на один и открыл счет 0:1.

Хозяева отыгрались на 34-й минуте. Коба нанес удар слету. Голкипер "Барселоны" мяч отбил. Мауро Арамбарри добил мяч в сетку 1:1.

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