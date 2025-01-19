Чемпионат мира по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Италии

В Греции завершился женский чемпионат мира (Кубок мира) по водному поло.

Израильтянки начали и завершили турнир поражениями от сборной Италии.

В последнем матче итальянки победили 17:12.

После первой четверти 3:2 в пользу итальянок. Первая половина матча завершилась вничью 7:7.

После трех четвертей 13:9 в пользу итальянок.

В параллельном матче венгерки победили сборную США 10:6.

В суперфинал вышли сборные Нидерландов, Испании, Греции, Австралии, Венгрии и Италии.