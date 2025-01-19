Чемпионат мира по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Италии
время публикации: 19 января 2025 г., 16:35 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 16:35
В Греции завершился женский чемпионат мира (Кубок мира) по водному поло.
Израильтянки начали и завершили турнир поражениями от сборной Италии.
В последнем матче итальянки победили 17:12.
После первой четверти 3:2 в пользу итальянок. Первая половина матча завершилась вничью 7:7.
После трех четвертей 13:9 в пользу итальянок.
В параллельном матче венгерки победили сборную США 10:6.
В суперфинал вышли сборные Нидерландов, Испании, Греции, Австралии, Венгрии и Италии.
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