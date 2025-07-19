x
19 июля 2025
|
последняя новость: 16:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 июля 2025
|
19 июля 2025
|
последняя новость: 16:16
19 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Молодежный Евробаскет. Израильтяне победили сборную Испании

Баскетбол
время публикации: 19 июля 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 15:26
Молодежный Евробаскет. Израильтяне победили сборную Испании
AP Photo/John Locher

В Ираклионе, Греция, продолжается молодежный чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 20 лет).

В полуфинале минитурнира за 5-8-е места израильтяне победили сборную Испании 80:69.

После 10 минут 22:8, 20 - 41:21, 30 - 70:47.

Лучший игрок матча Рои Авнери (22 + 3 подбора).

В матче за пятое место израильтяне сыграют с победителем игры Словения - Греция.

Украинцы проиграли сборной Исландии 67:88 и сыграют в матче за 15-е место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 июля 2025

Определились полуфиналистки юношеского чемпионата мира по баскетболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июля 2025

НБА. Дамиан Лиллард вернулся в "Портленд Трэйл Блэйзерс"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июля 2025

Полуфиналисты молодежного Евробаскета
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 июля 2025

Молодежный Евробаскет. Израильтяне провалили вторую половину матча и не вышли в полуфинал