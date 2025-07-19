Молодежный Евробаскет. Израильтяне победили сборную Испании
время публикации: 19 июля 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 15:26
В Ираклионе, Греция, продолжается молодежный чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 20 лет).
В полуфинале минитурнира за 5-8-е места израильтяне победили сборную Испании 80:69.
После 10 минут 22:8, 20 - 41:21, 30 - 70:47.
Лучший игрок матча Рои Авнери (22 + 3 подбора).
В матче за пятое место израильтяне сыграют с победителем игры Словения - Греция.
Украинцы проиграли сборной Исландии 67:88 и сыграют в матче за 15-е место.
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