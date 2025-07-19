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Спорт

Сборная Израиля стала чемпионом Европы по лакроссу

Лакросс
время публикации: 19 июля 2025 г., 20:38 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 20:44
Сборная Израиля стала чемпионом Европы по лакроссу
AP Photo/Nam Y. Huh

Сборная Израиля стала чемпионов Европы по лакроссу. Турнир проходил во Вроцлаве.

В финале израильтяне победили сборную Италии и впервые стали чемпионами Европы.

Израильтяне в третий раз участвовали в чемпионате Европы по лакроссу.

В 2016 году сборная Израиля завоевала серебряную медаль континентального первенства.

Лакросс включен в программу олимпиаду 2028 года.

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