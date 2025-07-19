Сборная Израиля стала чемпионом Европы по лакроссу
время публикации: 19 июля 2025 г., 20:38 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 20:44
Сборная Израиля стала чемпионов Европы по лакроссу. Турнир проходил во Вроцлаве.
В финале израильтяне победили сборную Италии и впервые стали чемпионами Европы.
Израильтяне в третий раз участвовали в чемпионате Европы по лакроссу.
В 2016 году сборная Израиля завоевала серебряную медаль континентального первенства.
Лакросс включен в программу олимпиаду 2028 года.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2025