Сборная Израиля стала чемпионом Европы по лакроссу

Сборная Израиля стала чемпионов Европы по лакроссу. Турнир проходил во Вроцлаве.

В финале израильтяне победили сборную Италии и впервые стали чемпионами Европы.

Израильтяне в третий раз участвовали в чемпионате Европы по лакроссу.

В 2016 году сборная Израиля завоевала серебряную медаль континентального первенства.

Лакросс включен в программу олимпиаду 2028 года.