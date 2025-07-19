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Кубок мира по художественной гимнастике. Израильтянки вышли в финал в упражнении "5 лент"

Художественная гимнастика
время публикации: 19 июля 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 07:31
Кубок мира по художественной гимнастике. Израильтянки вышли в финал в упражнении "5 лент"
AP Photo/Fernando Vergara

В Милане проходит четвертый этап Кубка мира по художественной гимнастике.

Сборная Израиля заняла восьмое место в квалификации в упражнении "5 лент" и вышла в финал.

На этапе Кубка мира в Баку израильтянки в этом упражнении завоевали серебряные медали.

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