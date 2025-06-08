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Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Мейталь Мааян Сумкин завоевала бронзовую медаль

Художественная гимнастика
время публикации: 08 июня 2025 г., 13:27 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 13:27
Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Мейталь Мааян Сумкин завоевала бронзовую медаль
AP Photo/Sergei Grits

В Таллинне продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике.

В упражнениях с обручем победила болгарка Стиляна Николова.

Второе место заняла итальянка София Раффаэли, третье - украинка Таисия Онофрийчук.

В упражнениях с мячом чемпионкой стала Стиляна Николова.

Серебряную медаль завоевала Анастасия Симакова (Германия), бронзовую - израильтянка Мейталь Мааян Сумкин.

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