Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Мейталь Мааян Сумкин завоевала бронзовую медаль
время публикации: 08 июня 2025 г., 13:27 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 13:27
В Таллинне продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике.
В упражнениях с обручем победила болгарка Стиляна Николова.
Второе место заняла итальянка София Раффаэли, третье - украинка Таисия Онофрийчук.
В упражнениях с мячом чемпионкой стала Стиляна Николова.
Серебряную медаль завоевала Анастасия Симакова (Германия), бронзовую - израильтянка Мейталь Мааян Сумкин.
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