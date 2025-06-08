Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Мейталь Мааян Сумкин завоевала серебряную медаль

Сегодня в Таллинне завершается чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Израильтянка Мейталь Мааян Сумкин удачно выступила в финалах в отдельных упражнениях. Она завоевала две медали: бронзовую (упражнения с мячом) и серебряную (упражнения с лентой).

В упражнениях с обручем она заняла четвертое место.

В упражнениях с лентой чемпионкой стала Дарья Варфоломеев (Германия).

Бронзовую медаль завоевала украинка Таисия Онофрийчук.