Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Мейталь Мааян Сумкин завоевала серебряную медаль
время публикации: 08 июня 2025 г., 15:58 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 16:05
Сегодня в Таллинне завершается чемпионат Европы по художественной гимнастике.
Израильтянка Мейталь Мааян Сумкин удачно выступила в финалах в отдельных упражнениях. Она завоевала две медали: бронзовую (упражнения с мячом) и серебряную (упражнения с лентой).
В упражнениях с обручем она заняла четвертое место.
В упражнениях с лентой чемпионкой стала Дарья Варфоломеев (Германия).
Бронзовую медаль завоевала украинка Таисия Онофрийчук.
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