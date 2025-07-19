Синхронное плавание. Чемпионкой мира стала китаянка
время публикации: 19 июля 2025 г., 15:40 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 15:40
В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.
Чемпионкой мира по синхронному плаванию в технической сольной программе стала китаянка Сю Хуйэянь.
На втором месте белоруска Василина Хондошко, на третьем - испанка Ирис Тио.
Карина Магрупова (Казахстан) заняла 11-е место.
Грузинка Мари Алавидзе заняла 13-е место и в финал не вышла.
Израильтянки в этом виде программы не участвовали.
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