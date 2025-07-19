Синхронное плавание. Чемпионкой мира стала китаянка

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

Чемпионкой мира по синхронному плаванию в технической сольной программе стала китаянка Сю Хуйэянь.

На втором месте белоруска Василина Хондошко, на третьем - испанка Ирис Тио.

Карина Магрупова (Казахстан) заняла 11-е место.

Грузинка Мари Алавидзе заняла 13-е место и в финал не вышла.

Израильтянки в этом виде программы не участвовали.